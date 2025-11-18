Учёные обнаружили, что гранаты и орехи восстанавливают иммунитет

Вещество уролитин А вырабатывается в кишечнике человека при переработке эллагитаннинов микрофлорой. В больших количествах эти соединения содержатся в таких продуктах, как гранаты, грецкие орехи, миндаль, некоторые ягоды (малина).

В новом исследовании приняли участие 50 здоровых добровольцев, возраст которых составлял от 45 до 70 лет. В течение 28 дней им нужно было принимать добавку с уролитином А или плацебо.