Учёные обнаружили, что интервальное голодание повышает риск смерти от болезней сердца на 135%

Было обнаружено, что ограничение приёма пищи менее чем 8 часами в день связано было с повышением риска смерти от болезней сердца на 135% по сравнению с 12–14-часовым окном приёма пищи. Одна модель также показала увеличение общей смертности при интервале менее 8 часов на 40%. При этом связи между интервальным голоданием и смертностью от рака не было.

