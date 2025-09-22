Учёные обнаружили, что йогурт продлевает жизнь

Согласно результатам исследования 2021 года, диета, в которой много ферментированных продуктов, делает кишечные бактерии разнообразнее. В другой работе, проводимой параллельно, отмечается, что существует связь между состоянием микробиома и выживаемостью человека. Люди, у которых был менее уникальный состав бактерий в кишечнике, принимали больше лекарств и чаще умирали в период наблюдения.

