Учёные обнаружили, что йогурт продлевает жизнь

Учёные обнаружили, что йогурт продлевает жизньЕсли его употреблять каждый день
Учёные нашли у Марии Браньяс Мореры генетические мутации, которые предотвращают развитие рака. Также у неё был эффективный метаболизм и более молодые клетки. Интересно, что рацион женщины включал около трёх йогуртов каждый день. Это могло сформировать благоприятный микробиом кишечника.
Согласно результатам исследования 2021 года, диета, в которой много ферментированных продуктов, делает кишечные бактерии разнообразнее. В другой работе, проводимой параллельно, отмечается, что существует связь между состоянием микробиома и выживаемостью человека. Люди, у которых был менее уникальный состав бактерий в кишечнике, принимали больше лекарств и чаще умирали в период наблюдения.
