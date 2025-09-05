Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозга

В рамках новой научной работы исследователи оценили семь подсластителей, которые обычно встречаются в диетических газировках, ароматизированных водах, йогуртах и ​​низкокалорийных десертах. Это аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза.

Все из этих подсластителей, кроме тагатозы, оказались связаны с ухудшением когнитивных способностей. Особенно памяти и беглости речи.