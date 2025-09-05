Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозга

Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозгаБудьте осторожны
В рамках новой научной работы исследователи оценили семь подсластителей, которые обычно встречаются в диетических газировках, ароматизированных водах, йогуртах и низкокалорийных десертах. Это аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза.
Все из этих подсластителей, кроме тагатозы, оказались связаны с ухудшением когнитивных способностей. Особенно памяти и беглости речи.
Участники исследования в зависимости от потребления подсластителей были разделены на три группы. У тех, кто в день потреблял их больше всего (около 191 мг, что эквивалентно банке диетической газировки по содержанию аспартама), нарушения работы мозга наступали на 62% быстрее, чем у людей, которые получали меньше всего подсластителей. Это соответствует примерно 1,6 дополнительным годам старения. Особенно выражен этот эффект был у лиц моложе 60 лет и участников с диабетом.
