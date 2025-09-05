Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 сентября 2025, 12:45
1 мин.

Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозга

Будьте осторожны
В рамках нового исследования, опубликованного в журнале Neurology, специалисты изучили рацион питания более 12 700 взрослых в Бразилии. Оказалось, что у тех, кто потреблял больше всего низкокалорийных или бескалорийных подсластителей, в течение восьми лет быстрее ухудшались память и мыслительные способности.
Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозга
© Dana Foundation

В рамках новой научной работы исследователи оценили семь подсластителей, которые обычно встречаются в диетических газировках, ароматизированных водах, йогуртах и ​​низкокалорийных десертах. Это аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза.

Все из этих подсластителей, кроме тагатозы, оказались связаны с ухудшением когнитивных способностей. Особенно памяти и беглости речи.

Учёные обнаружили, что искусственные подсластители ускоряют старение мозга
© Getty

Участники исследования в зависимости от потребления подсластителей были разделены на три группы. У тех, кто в день потреблял их больше всего (около 191 мг, что эквивалентно банке диетической газировки по содержанию аспартама), нарушения работы мозга наступали на 62% быстрее, чем у людей, которые получали меньше всего подсластителей. Это соответствует примерно 1,6 дополнительным годам старения. Особенно выражен этот эффект был у лиц моложе 60 лет и участников с диабетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.