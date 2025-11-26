Учёные обнаружили, что из-за популярности певцы живут меньше

Анализ всех данных показал, что в среднем известные певцы доживали до 75 лет, а менее популярные артисты - до 79 лет. Участие в группе было связано со снижением риска смерти на 26%, чем сольная карьера. Тем не менее известные певцы всё равно имели на 33% больше шансов умереть раньше, чем их менее известные коллеги.

Только двое из всех звёзд (0,6%) добились славы посмертно. Вероятность преждевременной смерти становилась повышенной только после того, как певец достигал известности, и оставалась существенно связанной с популярностью на протяжении всего периода славы.

Также учёные добавили, что повышенный риск, связанный со славой, сопоставим с другими известными рисками для здоровья, такими как эпизодическое курение: оно увеличивает вероятность ранней смерти на 34%.