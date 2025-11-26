Учёные обнаружили, что из-за популярности певцы живут меньше

Учёные обнаружили, что из-за популярности певцы живут меньшеПодробнее об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology & Community Health
В рамках нового исследования специалисты ретроспективно сравнили риск смерти у 648 певцов, половина из которых стала известными, а половина - нет. Большинство участников было мужского пола (83,5%), средний год рождения добровольцев был 1949, но колебался от 1910 до 1975. 61% вокалистов были из Северной Америки, остальные — из Европы/Великобритании. Выборка известных певцов была составлена из списка 2000 лучших артистов всех времён на сайте acclaimedmusic.net.
Анализ всех данных показал, что в среднем известные певцы доживали до 75 лет, а менее популярные артисты - до 79 лет. Участие в группе было связано со снижением риска смерти на 26%, чем сольная карьера. Тем не менее известные певцы всё равно имели на 33% больше шансов умереть раньше, чем их менее известные коллеги.
Только двое из всех звёзд (0,6%) добились славы посмертно. Вероятность преждевременной смерти становилась повышенной только после того, как певец достигал известности, и оставалась существенно связанной с популярностью на протяжении всего периода славы.
Также учёные добавили, что повышенный риск, связанный со славой, сопоставим с другими известными рисками для здоровья, такими как эпизодическое курение: оно увеличивает вероятность ранней смерти на 34%.