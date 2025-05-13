Учёные обнаружили, что из-за рекламы вредной пищи дети едят больше

Результаты нового исследования продемонстрировали, что подростки в возрасте 7–15 лет, которые в течение всего 5 минут смотрели рекламу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и/или соли (HFSS), в сутки потребляли в среднем на 130 ккал больше. Это эквивалентно числу калорий в двух ломтиках хлеба.

Учёные провели рандомизированное перекрёстное исследование, чтобы количественно оценить влияние рекламы продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара на их употребление детьми в дальнейшем, а также понять, чем конкретно это воздействие обусловлено. Приняли участие в этой работе 240 добровольцев в возрасте от 7 до 15 лет из школ по всему Мерсисайду, Великобритания.