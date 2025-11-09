Учёные обнаружили, что излишняя привлекательность вредит фитнес-блогерам

Учёные обнаружили, что излишняя привлекательность вредит фитнес-блогерамВот как это работает
В ходе несколько экспериментов учёные показывали людям фиктивные посты в соцсетях. Публикации были идентичны во всех отношениях, кроме привлекательности самого блогера. Оказалось, что очень красивые фитнес-инфлюенсеры в целом получили меньше лайков и подписок, чем их умеренно привлекательные коллеги.
Одно из проведённых исследований показало, что участники после просмотра контента чрезвычайно привлекательного блогера сообщили о более низкой самооценке. При этом эффект от просмотра постов умеренно привлекательного инфлюенсера был противоположным: у людей была выше уверенность в себе. Вероятно, это связано с тем, что образ блогера казался более достижимым.
Интересно, что в других областях такой эффект оказался слабее. Например, в финансовой сфере внешность не имела такого же сильного значения.
Также специалисты обнаружили, что разрыв в вовлечённости пользователей исчезал, когда привлекательные инфлюенсеры подавали информацию скромно, рассказывая о своих трудностях, проблемах с тренировками или фитнес-застоях. Однако если они хвастались своим природным талантом или исключительной преданностью делу, то разрыв становился ещё сильнее.