Учёные обнаружили, что излишняя привлекательность вредит фитнес-блогерам

В ходе несколько экспериментов учёные показывали людям фиктивные посты в соцсетях. Публикации были идентичны во всех отношениях, кроме привлекательности самого блогера. Оказалось, что очень красивые фитнес-инфлюенсеры в целом получили меньше лайков и подписок, чем их умеренно привлекательные коллеги.

Одно из проведённых исследований показало, что участники после просмотра контента чрезвычайно привлекательного блогера сообщили о более низкой самооценке. При этом эффект от просмотра постов умеренно привлекательного инфлюенсера был противоположным: у людей была выше уверенность в себе. Вероятно, это связано с тем, что образ блогера казался более достижимым.