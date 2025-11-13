Учёные обнаружили, что изучение другого языка замедляет старение мозга

Оказалось, что у тех, кто говорит только на одном языке, вероятность появления биоповеденческой разницы в возрасте (между количеством прожитых лет и прогнозируемым возрастом) была вдвое выше, чем у тех, кто говорит на двух или более языках. С увеличением количества языков этот эффект усиливался.

