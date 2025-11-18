Учёные обнаружили, что хроническая бессонница связана с деменцией

Почему это так важно? Дело в том, что закупорка или повышенная проницаемость мелких кровеносных сосудов ускоряет снижение когнитивных функций. Эти два состояния также могут усиливать проявление друг друга.

Высокая интенсивность белого вещества нарушает связи, передающие сигналы между областями мозга, в то время как амилоид закупоривает сами нейроны. У людей с хронической бессонницей учёные обнаружили высокий уровень обоих веществ. Это подтверждает идею о том, что недостаток сна может подталкивать мозг к двойному удару.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.