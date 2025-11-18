Учёные обнаружили, что хроническая бессонница связана с деменцией

Учёные обнаружили, что хроническая бессонница связана с деменциейЭто показало исследование, проведённое в США
Согласно данным новой научной работы, бессонница в сочетании с более коротким, чем обычно, сном особенно вредит нашему мозгу. Такие участники уже при первой оценки их состояния продемонстрировали такие результаты, будто они были на 4 года старше. Также у них был выше уровень как амилоидных бляшек, так и повреждений белого вещества. У тех же, кто страдал бессонницей и спал больше обычного, выявили меньше повреждений белого вещества, чем в среднем.
Почему это так важно? Дело в том, что закупорка или повышенная проницаемость мелких кровеносных сосудов ускоряет снижение когнитивных функций. Эти два состояния также могут усиливать проявление друг друга.
Высокая интенсивность белого вещества нарушает связи, передающие сигналы между областями мозга, в то время как амилоид закупоривает сами нейроны. У людей с хронической бессонницей учёные обнаружили высокий уровень обоих веществ. Это подтверждает идею о том, что недостаток сна может подталкивать мозг к двойному удару.
