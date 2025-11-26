Учёные обнаружили, что кишечная микрофлора влияет на качество сна

Ранее учёные были уверены, что кишечная микрофлора никак не влияет на наш сон. Однако новые данные показали, что это не так. В рамках недавней работы специалисты обнаружили, что компоненты клеточной стенки бактерий (пептидогликан) находятся в некоторых областях мозга: стволе мозга, обонятельной луковице, гипоталамусе.

Пептидогликан - это прочный сетчатый слой, который покрывает плазматическую мембрану многих бактериальных клеток. Он также помогает бактериям сохранять форму и жёсткость.