Учёные обнаружили, что кишечные микробы могут выводить из организма “вечные химикаты”

В рамках нового исследования учёные подвергали кишечные бактерии человека воздействию двух распространённых форм ПФАС и других загрязняющих соединений. При разных концентрациях различные штаммы бактерий впитывали ПФАС в лабораторных чашках Петри. Микробы были способны накапливать 20-75% химических веществ без негативных последствий.

Кроме того, кишечные бактерии мышей, у которых заменили виды бактерий теми, что обитают у людей, содержали больше ПФАС в фекалиях. Это позволяет сделать предположение, что бактерии в кишечнике могут навсегда выводить химические вещества из организма.

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