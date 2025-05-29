Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 мая 2025, 17:15
1 мин.

Учёные обнаружили, что кошки распознают запах своего хозяина

Об этом говорится в статье, опубликованной в PLOS One
В рамках нового исследования специалисты заметили, что кошки дольше обнюхивают незнакомца, чем своего хозяина. Это позволяет предположить, что они способны распознавать знакомых людей только по запаху.
Учёные обнаружили, что кошки распознают запах своего хозяина
© 99mimimi, Pixabay, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

Ютаро Мияири и его коллеги из Токийского университета сельского хозяйства (Япония) изучили, могут ли кошки различать знакомых и незнакомых людей исключительно по запаху. Для этого они провели эксперимент среди 30 домашних кошек. Эксперты дали животным пластиковые пробирки с тампонами, имеющими запах тела их хозяина или незнакомца.

Учёные обнаружили, что кошки распознают запах своего хозяина
© Puainta

Было обнаружено, что кошки тратили намного больше времени на обнюхивание пробирок с незнакомым запахом, чем с запахом их хозяев. Кроме того, животные склонны были вдыхать неизвестные запахи сначала правой ноздрёй, а позже левой.