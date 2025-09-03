Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 сентября 2025, 15:45
1 мин.

Учёные обнаружили, что красное мясо связано с риском развития аневризмы брюшной аорты

Но это очень легко предотвратить
Недавно вышло очередное исследование, подтверждающее вред для здоровья красного мяса. Эксперты связали побочный продукт употребления красного мяса и других продуктов животного происхождения с развитием и прогрессированием аневризмы брюшной аорты, особенно у пожилых мужчин.
Проблема в том, что при метаболизме питательных веществ из красного мяса и других животных продуктов вырабатывается триметиламин N-оксид (ТМАО). Это вещество и связывают с аневризмой брюшной аорты.

Когда мы едим продукты, в которых много карнитина или холина (красное мясо или яйца, некоторые виды рыбы, молочные продукты соответственно), микробиом кишечника расщепляет их до триметиламина (ТМА). В печени он преобразуется в ТМАО.

При этом в ходе другого исследования учёные выяснили, что аллицин снижает синтез ТМАО (и всего за две недели). А содержится это вещество в обычном чесноке. Поэтому если вы любите яйца, красное мясо и потребляете много витамина В4, то просто добавьте в рацион несколько зубчиков чеснока.

