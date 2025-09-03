Учёные обнаружили, что красное мясо связано с риском развития аневризмы брюшной аорты

Проблема в том, что при метаболизме питательных веществ из красного мяса и других животных продуктов вырабатывается триметиламин N-оксид (ТМАО). Это вещество и связывают с аневризмой брюшной аорты.

Когда мы едим продукты, в которых много карнитина или холина (красное мясо или яйца, некоторые виды рыбы, молочные продукты соответственно), микробиом кишечника расщепляет их до триметиламина (ТМА). В печени он преобразуется в ТМАО.