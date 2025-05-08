Учёные обнаружили, что люди больше склонны сопереживать группе, а не отдельному человеку

Каждому участнику показывали два блока фотографий: в одном блоке были снимки отдельных лиц, в другом - групп. Каждый блок включал 20 различных стоковых фото, изображающих самых разных людей с нейтральными выражениями лица и простым фоном.

Оказалось, что люди чаще предпочитали избегать проявления эмпатии, когда смотрели фото отдельных людей. Сопереживали они им в среднем в 34% случаев. Когда же участники видели снимки групп, то выбирали проявление эмпатии в 53% случаев.

Вполне возможно, что групповые фото, на которых изображено несколько человек, предоставляют людям больше контекста, помогая сопереживать. Кроме того, описывать группы участникам было сложнее, чем отдельных людей.

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