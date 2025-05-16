Учёные обнаружили, что люди, которые живут в окружении природы, меньше пьют и курят

Учёные также выяснили, что люди, которые намеренно выезжают на природу вдали от дома хотя бы раз в неделю, реже курят.

Жилая зелёная зона в исследовании определялась как земля, состоящая из растительности и природных элементов в пределах 250 м от дома человека, включая частные сады. Данные же брались из BlueHealth International Survey - перекрёстного опроса 18 838 взрослых (9 645 женщин) из 18 стран и разных социально-демографических групп.

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