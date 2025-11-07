Учёные обнаружили, что люди плохо понимают, когда кошки испытывают стресс или не хотят играть

Учёные обнаружили, что люди плохо понимают, когда кошки испытывают стресс или не хотят игратьЭто показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ethology
Кошки - это на самом деле отличные коммуникаторы. Даже свою "речь" они адаптировали специально для общения с людьми. Известно, что у кошек широкий вокальный репертуар, позволяющий им передавать различные смыслы, даже для конкретных людей. Часто даже у кошек и людей, находящихся в близких отношениях, формируется свой коммуникативный репертуар, подобный уникальному диалекту.
Научно доказано, что кошки понимают человеческую речь. Учёные выяснили, что эти питомцы знают свои имена и имена своих компаньонов, могут распознавать эмоции человека и изменять своё поведение в ответ на это.
Несмотря на всё это, большинство по-прежнему неправильно понимает кошек. Согласно результатам нового исследования, люди очень плохо распознают сигналы, которые подают им кошки.
В рамках новой научной работы 368 австралийцев попросили посмотреть видеозаписи игры человека и кошки. На них только половина кошек действительно играла с человеком, а другая половина питомцев показывала, что не хочет играть или испытывает стресс от этого взаимодействия.
Результаты этого эксперимента показали, что люди с трудом распознавали сигналы, указывающие на дискомфорт или стресс у кошек. На роликах, где кошки не играли и демонстрировали едва заметные негативные сигналы, участники распознавали их лишь приблизительно, а также случайно. Получалось это сделать только у 48,7% добровольцев.
Даже когда люди видели откровенно негативные сигналы (шипение, укусы, попытки убежать), они всё равно в 25% случаев ошибочно их принимали за положительные.