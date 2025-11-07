Учёные обнаружили, что люди плохо понимают, когда кошки испытывают стресс или не хотят играть

Кошки - это на самом деле отличные коммуникаторы. Даже свою "речь" они адаптировали специально для общения с людьми. Известно, что у кошек широкий вокальный репертуар, позволяющий им передавать различные смыслы, даже для конкретных людей. Часто даже у кошек и людей, находящихся в близких отношениях, формируется свой коммуникативный репертуар, подобный уникальному диалекту.

Научно доказано, что кошки понимают человеческую речь. Учёные выяснили, что эти питомцы знают свои имена и имена своих компаньонов, могут распознавать эмоции человека и изменять своё поведение в ответ на это.

Несмотря на всё это, большинство по-прежнему неправильно понимает кошек. Согласно результатам нового исследования, люди очень плохо распознают сигналы, которые подают им кошки.