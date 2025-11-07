Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 ноября 2025, 16:30
2 мин.

Учёные обнаружили, что люди плохо понимают, когда кошки испытывают стресс или не хотят играть

Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ethology
Оказывается, мы понимаем наших пушистых друзей хуже, чем нам кажется. К такому выводу пришли специалисты, когда провели несколько экспериментов, где людям нужно было угадать, как себя чувствует питомец.
© Krysten Merriman from Pexels

Кошки - это на самом деле отличные коммуникаторы. Даже свою "речь" они адаптировали специально для общения с людьми. Известно, что у кошек широкий вокальный репертуар, позволяющий им передавать различные смыслы, даже для конкретных людей. Часто даже у кошек и людей, находящихся в близких отношениях, формируется свой коммуникативный репертуар, подобный уникальному диалекту.

Научно доказано, что кошки понимают человеческую речь. Учёные выяснили, что эти питомцы знают свои имена и имена своих компаньонов, могут распознавать эмоции человека и изменять своё поведение в ответ на это.

Несмотря на всё это, большинство по-прежнему неправильно понимает кошек. Согласно результатам нового исследования, люди очень плохо распознают сигналы, которые подают им кошки.

© www.naceunemprendedor.com.do

В рамках новой научной работы 368 австралийцев попросили посмотреть видеозаписи игры человека и кошки. На них только половина кошек действительно играла с человеком, а другая половина питомцев показывала, что не хочет играть или испытывает стресс от этого взаимодействия.

Результаты этого эксперимента показали, что люди с трудом распознавали сигналы, указывающие на дискомфорт или стресс у кошек. На роликах, где кошки не играли и демонстрировали едва заметные негативные сигналы, участники распознавали их лишь приблизительно, а также случайно. Получалось это сделать только у 48,7% добровольцев.

Даже когда люди видели откровенно негативные сигналы (шипение, укусы, попытки убежать), они всё равно в 25% случаев ошибочно их принимали за положительные.