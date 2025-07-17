Учёные обнаружили, что люди с “молодыми” мозгом и иммунной системой живут дольше

Оказалось, что слишком быстрое старение сердце может повысить риск развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности, а ускоренное старение лёгких способствует возникновению хронической обструктивной болезни лёгких. Особенно сильным этот эффект был для мозга. У людей с очень старым мозгом вероятность развития болезни Альцгеймера была более чем в три раза выше, а у людей с очень молодым мозгом этот риск составлял всего четверть от обычного.

Кроме того, было обнаружено, что каждый старый орган связан с более короткой жизнью и что чем больше у вас таких органов, тем раньше вы умрёте. Однако при изучении молодых органов с долгой жизнью связаны были лишь иммунная система и мозг.

У людей, которые имели очень старый мозг, за 15 лет вероятность смерти почти удваивалась, а у участников с очень молодым мозгом этот риск снижался на 40%. В сочетании с очень молодой иммунной системой это снижение составляло уже 56%.

К счастью, на возраст органов влияет и ваш образ жизни. У людей, которые часто курили, употребляли алкоголь или ели обработанное мясо, органы старели быстрее, при этом у тех, кто регулярно занимался спортом или ел жирную рыбу, органы обычно были моложе.

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