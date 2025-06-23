Учёные обнаружили, что люди становятся общительнее на ранних стадиях болезни Альцгеймера

В статье, опубликованной в Американском журнале эпидемиологии, специалисты пришли к выводу, что люди, у которых наблюдаются ранние признаки болезни Альцгеймера (незначительные изменения мышления и памяти), могут сблизиться с семьёй и друзьями, чтобы получить больше поддержки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.