Учёные обнаружили, что люди становятся общительнее на ранних стадиях болезни Альцгеймера

Учёные обнаружили, что люди становятся общительнее на ранних стадиях болезни АльцгеймераВот что ещё показало новое исследование
Учёные выяснили в ходе нового исследования, что люди с более высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера чаще сообщали о активной социальной жизни, более счастливых семейных отношениях и меньшей изоляции. По словам первого автора этой работы, доктора Скотта Циммермана, старшего научного сотрудника Бостонского университета, это стало неожиданностью.
В статье, опубликованной в Американском журнале эпидемиологии, специалисты пришли к выводу, что люди, у которых наблюдаются ранние признаки болезни Альцгеймера (незначительные изменения мышления и памяти), могут сблизиться с семьёй и друзьями, чтобы получить больше поддержки.
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