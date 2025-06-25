Учёные обнаружили, что люди, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, могут быть выносливее

По словам доктора медицины Майкла Фредериксона, спортивного физиотерапевта из Стэнфордского медицинского университета, меньшая длина указательного пальца и большая длина безымянного связаны (хоть и слабо) также с несколькими показателями спортивных результатов. Они включают большую силу хвата руки, более высокую скорость спринта, большую взрывную силу. В некоторых исследованиях отмечается, что это сильнее выражено у мужчин и в видах спорта, которые требуют выносливости или взрывной силы.

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