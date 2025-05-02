Учёные обнаружили, что метаболический синдром повышает риск раннего развития деменции

Выяснилось, что у людей в возрасте от 40 до 60 лет метаболический синдром связан с повышением на 24% вероятности развития деменции любого происхождения в молодом возрасте, на 12% - риска возникновения болезни Альцгеймера, на 21% - риска возникновения сосудистой деменции.

У мужчин с метаболическим синдромом вероятность развития старческого слабоумия в молодом возрасте была на 15% выше, а у женщин - на 34%.

Кроме того, диагностирование метаболического синдрома в возрасте 40 лет повышало риск диагностирования деменции в молодом возрасте сильнее, чем диагностирование этого синдрома в 50 лет. Риск появления ранней деменции также прогрессивно увеличивался в зависимости от количества факторов риска развития метаболического синдрома.

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