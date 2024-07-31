Учёные обнаружили, что музыкальные воспоминания не меркнут с возрастом

80-летние люди так же хорошо узнают знакомые мелодии, как и подростки

По-видимому, способность человека запоминать и распознавать музыку не зависит от возраста. Предыдущие исследования показали, что многие аспекты памяти подвержены старению. Но это не касается задач, которые связаны с хорошо известной информацией и автоматическими процессами.