Учёные обнаружили, что музыкальные воспоминания не меркнут с возрастом

Учёные обнаружили, что музыкальные воспоминания не меркнут с возрастом80-летние люди так же хорошо узнают знакомые мелодии, как и подростки
В исследовании, опубликованном в PLoS ONE, Сара Сове из Университета Линкольна в Соединённом Королевстве выяснила, насколько хорошо люди на концерте способны распознать знакомые музыкальные темы. Участвовали в этом эксперименте примерно 90 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 86 лет. Ещё 31 человек смотрел запись концерта в лаборатории.
Сосредоточена работа была на трёх композициях. Это Eine kleine Nachtmusik Моцарта и два специально заказанных экспериментальных произведения.
Оказалось, что мелодичная фраза из Eine kleine Nachtmusik одинаково хорошо узнавалась среди людей всех возрастов и музыкальных предпочтений. И эта способность не ухудшалась по мере старения. Исследование также не обнаружило возрастных различий в результатах между участниками на концерте и в лаборатории.
По мнению Штеффен Херфф, когнитивного нейробиолога из Сиднейского университета, причина, по которой музыкальная память так устойчива к возрастным изменениям, — это эмоции, которые музыка вызывает. Благодаря этому она сильнее закрепляется в памяти людей.