Учёные обнаружили, что нарциссы больше склонны к зависимости от соцсетей

При коллективном нарциссизме человеку хочется казаться особенно моралистичным, приятным или полезным. У него проявляются черты героизма (вера в то, что человек уникален и способен спасать или улучшать жизни других) и святости (раздутое ощущение собственной добродетели).

Новое исследование продемонстрировало, что почти все эти черты (кроме святости) связаны с большей склонностью к зависимости от соцсетей. Другими словами, участники, которые набрали высокие баллы по восхищению, соперничеству, враждебности, изоляции или героизму, обычно сообщали о более компульсивном или проблемном использовании платформ социальных сетей.

Всего участвовали в исследовании 339 взрослых поляков. Их возраст составлял от 19 лет до 41 года.

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