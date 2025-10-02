Учёные обнаружили, что наш мозг большую часть времени работает на автопилоте

В новой статье, опубликованной в журнале Psychology & Health, отмечается, что подавляющее большинство действий людей продиктовано привычкой. Исследователи выяснили, что примерно 2/3 повседневных задач мы выполняем автоматически, под влиянием привычной обстановки, времени или рутины.

Учёные отслеживали в рамках нового исследования поведение 105 человек в Великобритании и Австралии. Оказалось, что 65% действий они выполняли по привычке, 88% выполнялись хотя бы частично на автопилоте, а 76% выполнялись осознанно.