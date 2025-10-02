Учёные обнаружили, что наш мозг большую часть времени работает на автопилоте

Учёные обнаружили, что наш мозг большую часть времени работает на автопилотеВот как вернуть над ним контроль
В новой статье, опубликованной в журнале Psychology & Health, отмечается, что подавляющее большинство действий людей продиктовано привычкой. Исследователи выяснили, что примерно 2/3 повседневных задач мы выполняем автоматически, под влиянием привычной обстановки, времени или рутины.
Учёные отслеживали в рамках нового исследования поведение 105 человек в Великобритании и Австралии. Оказалось, что 65% действий они выполняли по привычке, 88% выполнялись хотя бы частично на автопилоте, а 76% выполнялись осознанно.
Привычки обычно имеют дурную репутацию, но, по мнению профессора Бенджамина Гарднера, соавтора исследования, они могут быть ценными, так как высвобождают умственные ресурсы для других дел. Если вы хотите закрепить новое поведение, то эффективнее всего будет "привязать" его к какой-либо привычке: например, к занятиям спортом после работы. Для избавления же от привычки лучше не полагаться на силу воли, а избегать старых триггеров или заменить старую привычку на новую.
