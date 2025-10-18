Учёные обнаружили, что наши психические болезни — результат развитого интеллекта

Было обнаружено, что мутации, связанные с логическим мышлением, возникли примерно 500 тысяч лет назад. Это произошло спустя несколько десятков тысяч лет после изменения метаболизма и развития онкологии. После этого появились мутации, связанные с психическими болезнями, - около 475 тысяч лет назад. Примерно 300 тысяч лет назад изменения коснулись когнитивных функций, а в последние 50 тысяч лет эти мутации связаны с алкоголизмом, депрессией и языком.