Учёные обнаружили, что нехватка или избыток витамина А повышает риск развития рака

Учёные обнаружили, что нехватка или избыток витамина А повышает риск развития ракаРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Nutrients
Для проведения нового исследования учёные набрали участников из четырёх крупных университетских больниц Вьетнама. Всего было сформировано две группы: одна состояла из более чем 3700 онкологических пациентов, а другая из почти 3000 контрольных пациентов без рака, которые были госпитализированы по другим причинам. В группу с онкологией вошли люди с раком пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, лёгких, молочной железы и другими его видами.
После проведения всех необходимых анализов эксперты обнаружили U-образную связь между потреблением витамина А и раком. Это значит, что как максимальное, так и минимальное потребление этого витамина связано было с повышением вероятности развития онкологии. Референтная норма потребления витамина А составляла 85,3–104 мкг/день.
Наиболее тесно с витамином А оказались связаны рак пищевода, молочной железы, прямой кишки и желудка.
