Учёные обнаружили, что нехватка или избыток витамина А повышает риск развития рака

После проведения всех необходимых анализов эксперты обнаружили U-образную связь между потреблением витамина А и раком. Это значит, что как максимальное, так и минимальное потребление этого витамина связано было с повышением вероятности развития онкологии. Референтная норма потребления витамина А составляла 85,3–104 мкг/день.

Наиболее тесно с витамином А оказались связаны рак пищевода, молочной железы, прямой кишки и желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.