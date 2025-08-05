Учёные обнаружили, что некоторые пробиотики способствуют развитию инфекций

Учёные обнаружили, что некоторые пробиотики способствуют развитию инфекцийА не защищают от них
Согласно результатам новой работы, опубликованной в mBio, однократная доза бактерий Lactobacillus acidophilus (часто они встречаются в молоке и йогурте) может облегчить проникновение Clostridioides difficile в кишечник мышей, которые недавно получили курс антибиотиков. С другой стороны, штамм Lactobacillus gasseri Lg-36 помог противостоять заражению C. difficile. Этот патоген может вызвать тяжёлую, а иногда и опасную для жизни диарею после приёма антибиотиков.
L. gasseri Lg-36 способствовал также росту бактерий семейства Muribaculaceae. Эти эффекты сохранялись в течение длительного времени после того, как L. gasseri Lg-36 попал в кишечник мышей.
При этом учёные отмечают, что результаты, полученные на грызунах, могут быть неприменимы к человеку. Виды и штаммы, указанные на этикетках, могут вести себя по-разному в зависимости от состояния здоровья человека, состава бактерий в пробиотике, микробов, которые находятся в организме.
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