Учёные обнаружили, что некоторые пробиотики способствуют развитию инфекций

L. gasseri Lg-36 способствовал также росту бактерий семейства Muribaculaceae. Эти эффекты сохранялись в течение длительного времени после того, как L. gasseri Lg-36 попал в кишечник мышей.

При этом учёные отмечают, что результаты, полученные на грызунах, могут быть неприменимы к человеку. Виды и штаммы, указанные на этикетках, могут вести себя по-разному в зависимости от состояния здоровья человека, состава бактерий в пробиотике, микробов, которые находятся в организме.

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