Учёные обнаружили, что некоторые психологические трюки укрепляют силу воли

Согласно одной идее, подобно тому, как физические упражнения воздействуют на наши мышцы, если мы регулярно подвергаем силу воли небольшим нагрузкам, то она может в краткосрочной перспективе истощиться, а в долгосрочной укрепиться. Есть убедительные доказательства эффективности этого подхода. Профессор Мальте Фризе из Саарландского университета в Германии совместно с другими психологами обобщил результаты 33 исследований, посвящённых тренировке силы воли с участием 2600 человек. Было обнаружено, что даже небольшие, но регулярные упражнения на силу воли могут улучшить самоконтроль.

Хорошая новость заключается в том, что тренировки силы воли необязательно должны быть обременительными, чтобы иметь эффект. В ходе одного из исследований, например, студентам нужно было в течение двух недель сжимать кистевой тренажёр как можно дольше два раза в день. Этого было достаточно, чтобы улучшить их средние баллы на экзаменах. В другом исследовании добровольцам предлагали использовать нерабочую руку в течение определённого времени.

Если хотите тренировать силу воли, то можете попробовать следующие действия: не выбрасывайте сладости, выпейте сладки напиток, избегайте множественных размышлений о принятии решения, контролируйте своё окружение, практикуйте осознанность и медитацию.

Жёсткость и повторяемость ритуальных действий, похоже, действительно сигнализируют человеку, что он обладает силой воли. Об этом сказала доктор Джулиана Шредер из Калифорнийского университета в Беркли. Это просто такой механизм самовосприятия.

