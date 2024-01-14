Учёные обнаружили, что неприязнь к овощам «заразна»

В новом исследовании приняли участие молодые женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Такой выбор обусловлен тем, что у них эффект социального моделирования может проявляться сильнее, чем у мужчин. Эксперты предположили, что реакция других людей во время поедания сырой брокколи поменяет отношение испытуемых к продукту.

До начала эксперимента всех участниц разделили на три группы. Каждая из женщин смотрела один из трёх видеороликов, на которых люди ели брокколи. Отличались друг от друга эти видео тем, с каким выражением лица люди употребляли продукты: нейтральным, с улыбкой или с выражением отвращения.

Оказалось, что «заразительной» была только негативная реакция на еду. То есть после просмотра видео, где с отвращением ели брокколи, участницы ниже оценивали привлекательность этого овоща.