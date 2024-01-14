Учёные обнаружили, что неприязнь к овощам «заразна»Это показали результаты одного эксперимента
Согласно результатам более ранних исследований, большинство молодёжи ест мало овощей. Учёные решили проверить, можно ли сделать эти продукты привлекательнее для людей, если им показывать положительную реакцию других на овощи.
Известно, что человек учится и на собственном опыте, и через наблюдение за другими людьми. По-научному последнее называется социальным моделированием.
Команда учёных из Астонского и Бирмингемского университетов решила провести эксперимент, связанный как раз с социальным моделированием. Одна из более ранних научных работ уже продемонстрировала, что наблюдение за тем, как люди с отвращением или выражением удовольствия смотрят на еду, может влиять на желание участников есть пищу.
В новом исследовании приняли участие молодые женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Такой выбор обусловлен тем, что у них эффект социального моделирования может проявляться сильнее, чем у мужчин. Эксперты предположили, что реакция других людей во время поедания сырой брокколи поменяет отношение испытуемых к продукту.
До начала эксперимента всех участниц разделили на три группы. Каждая из женщин смотрела один из трёх видеороликов, на которых люди ели брокколи. Отличались друг от друга эти видео тем, с каким выражением лица люди употребляли продукты: нейтральным, с улыбкой или с выражением отвращения.
Оказалось, что «заразительной» была только негативная реакция на еду. То есть после просмотра видео, где с отвращением ели брокколи, участницы ниже оценивали привлекательность этого овоща.