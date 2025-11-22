Учёные обнаружили, что одно и то же время отхода ко сну снижает давление

Учёные обнаружили, что одно и то же время отхода ко сну снижает давлениеОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале SLEEP Advances
Команда учёных по итогам нового исследования обнаружила, что у людей с гипертонией, которые в течение двух недель придерживались постоянного времени сна, значительно снизилось кровяное давление, особенно ночью. Такая практика была эффективной даже для тех, кто уже принимал лекарства.
Для проведения нового исследования учёные отобрали 11 взрослых среднего возраста с гипертонией. Первую неделю они соблюдали привычный для них режим сна, а в течение следующих двух недель придерживались только определённого времени отхода ко сну, избегая сна днём. Участников при этом не просили спать ольше или меньше — просто более регулярно.
Результаты эксперимента поразили. У людей снизилось на 4 мм рт. ст. систолическое артериальное давление и на 3 мм рт. ст. диастолическое. Сопоставим этот эффект был с регулярными занятиями спортом или снижением потребления соли. Ночное артериальное давление снизилось ещё сильнее: на 5 мм рт. ст. и 4 мм рт. ст. соответственно.
