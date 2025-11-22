Учёные обнаружили, что одно и то же время отхода ко сну снижает давление

Для проведения нового исследования учёные отобрали 11 взрослых среднего возраста с гипертонией. Первую неделю они соблюдали привычный для них режим сна, а в течение следующих двух недель придерживались только определённого времени отхода ко сну, избегая сна днём. Участников при этом не просили спать ольше или меньше — просто более регулярно.

Результаты эксперимента поразили. У людей снизилось на 4 мм рт. ст. систолическое артериальное давление и на 3 мм рт. ст. диастолическое. Сопоставим этот эффект был с регулярными занятиями спортом или снижением потребления соли. Ночное артериальное давление снизилось ещё сильнее: на 5 мм рт. ст. и 4 мм рт. ст. соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.