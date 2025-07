Учёные обнаружили, что оптимисты похожи друг на друга, а пессимисты уникальны

По данным нового исследования, оптимисты демонстрировали схожие паттерны активности в ключевой области мозга, когда они представляли себе будущее, а вот паттерны активности пессимистов были разными. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Учёные проводили сканирование мозга участников с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), пока те представляли себе будущие события, которые происходят с ними или с их супругом/супругой. Некоторые из этих событий были позитивными, некоторые негативными, а некоторые нейтральными.