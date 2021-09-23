Учёные обнаружили, что орехи не влияют на набор веса при похудении

Учёные обнаружили, что орехи не влияют на набор веса при похуденииА иногда даже помогают сбросить лишние килограммы
Согласно обзорной статье, опубликованной в журнале Obesity Reviews, орехи на самом деле не влияют на увеличение веса. Это значит, что опасения, которые часто встречаются в СМИ и рекомендация по питанию, необоснованны.
Для определения пользы или вреда орехов для фигуры учёные проанализировали 121 клиническое испытание и проспективное исследование. Количество участников этих экспериментов составило более 500 тысяч человек. Для оценки качества исследований использовалась система GRADE (система классификации, оценки, разработки и экспертизы рекомендаций). Достоверность оказалась высокой (для испытаний) и средней (для исследований).
"В целом мы обнаружили, что нет никакой связи между орехами и увеличением веса, и некоторые анализы показали, что более высокое потребление орехов связано со снижением массы тела и уменьшением талии", - сказала ведущий автор статьи Стефани Ниши.
Кроме того, по мнению учёных, результаты подтверждают пользу орехов для пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также они могут быть включены и в рацион тех, кто придерживается здорового образа жизни.