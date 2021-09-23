Учёные обнаружили, что орехи не влияют на набор веса при похудении

Согласно обзорной статье, опубликованной в журнале Obesity Reviews, орехи на самом деле не влияют на увеличение веса. Это значит, что опасения, которые часто встречаются в СМИ и рекомендация по питанию, необоснованны.

Для определения пользы или вреда орехов для фигуры учёные проанализировали 121 клиническое испытание и проспективное исследование. Количество участников этих экспериментов составило более 500 тысяч человек. Для оценки качества исследований использовалась система GRADE (система классификации, оценки, разработки и экспертизы рекомендаций). Достоверность оказалась высокой (для испытаний) и средней (для исследований).