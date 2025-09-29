Учёные обнаружили, что острая пища помогает меньше есть

Капсаицин - соединение, которое придаёт перцу остроту. Оно обладает противовоспалительными свойствами, снижает вероятность развития болезней сердца. Об этом сказал Джон «Уэсли» МакВортер, доктор общественного здравоохранения, диетолог, зарегистрированный диетолог из Хьюстона и представитель Академии питания и диетологии. Также капсаицин может запустить термогенез, ускоряющий метаболизм. Правда, он вряд ли сильно повлияет на контроль веса в долгосрочной перспективе.

