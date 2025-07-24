Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людейЭто касалось даже тех, кто не болел коронавирусом
Ускоренное старение во время пандемии ковида особенно заметно было у пожилых людей, мужчин и представителей неблагополучных семей. При этом результаты когнитивных тестов показали, что умственная активность снизилась только у людей, переболевших коронавирусом.
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Команда учёных в рамках проведённого исследования проанализировала сканы мозга 15 334 здоровых взрослых. Средний возраст участников составлял 63 года.
Модели машинного обучения предсказали, что мозг людей, переживших пандемию, старел в среднем быстрее на 5,5 месяцев по сравнению с людьми из контрольной группы (которые прошли сканирование до эпидемии ковида). И это не зависело от того, были ли люди вакцинированы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.