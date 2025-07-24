Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

Команда учёных в рамках проведённого исследования проанализировала сканы мозга 15 334 здоровых взрослых. Средний возраст участников составлял 63 года.

Модели машинного обучения предсказали, что мозг людей, переживших пандемию, старел в среднем быстрее на 5,5 месяцев по сравнению с людьми из контрольной группы (которые прошли сканирование до эпидемии ковида). И это не зависело от того, были ли люди вакцинированы.

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