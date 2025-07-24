Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 июля 2025, 13:30
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Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

Это касалось даже тех, кто не болел коронавирусом
По данным нового научного исследования, мозг здоровых людей быстрее старел во время пандемии. Причём это не зависело от того, болел человек ковидом или нет.
Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей
© raspirator/iStock

Ускоренное старение во время пандемии ковида особенно заметно было у пожилых людей, мужчин и представителей неблагополучных семей. При этом результаты когнитивных тестов показали, что умственная активность снизилась только у людей, переболевших коронавирусом.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Учёные обнаружили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей
© iMrSquid/Getty Images

Команда учёных в рамках проведённого исследования проанализировала сканы мозга 15 334 здоровых взрослых. Средний возраст участников составлял 63 года.

Модели машинного обучения предсказали, что мозг людей, переживших пандемию, старел в среднем быстрее на 5,5 месяцев по сравнению с людьми из контрольной группы (которые прошли сканирование до эпидемии ковида). И это не зависело от того, были ли люди вакцинированы.

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