Учёные обнаружили, что пение младенцам улучшает их настроение

В новом исследовании участвовали 110 опекунов и их младенцев. Средний возраст детей составлял около 4 месяцев. Большинство опекунов были из США и Новой Зеландии, с белым цветом кожи, с образованием. Также многие из них были социально-экономически обеспеченными.

Случайным образом участников разделили на две группы: группу вмешательства и контрольную группу. В течение четырёх недель людей из группы вмешательства просили петь своим младенцам больше, чем обычно.