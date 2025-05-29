Учёные обнаружили, что пение младенцам улучшает их настроение

Учёные обнаружили, что пение младенцам улучшает их настроениеА также настроение поющего
В новом исследовании участвовали 110 опекунов и их младенцев. Средний возраст детей составлял около 4 месяцев. Большинство опекунов были из США и Новой Зеландии, с белым цветом кожи, с образованием. Также многие из них были социально-экономически обеспеченными.
Случайным образом участников разделили на две группы: группу вмешательства и контрольную группу. В течение четырёх недель людей из группы вмешательства просили петь своим младенцам больше, чем обычно.
Главный вывод, к которому пришли учёные, заключался в том, что вмешательство улучшило настроение младенцев. Интересно также, что люди интуитивно к успокаивающим процедурам для детей добавляли пение.
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