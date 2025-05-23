Учёные обнаружили, что подростки, употребляющие алкоголь, больше пьют позже

В рамках нового исследования специалисты изучили анкеты, которые участники заполняли каждый год в период с 2009-го по 2018-й. Среди опрошенных были 387 подростков (начиная с 11 лет) и сопровождающие их родители.

Обычно употребление алкоголя с разрешения родителей начиналось у детей в возрасте около 12 лет. Кроме того, около 80% подростков ответили, что пили спиртное с разрешения родителей.