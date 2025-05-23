Учёные обнаружили, что подростки, употребляющие алкоголь, больше пьют позже

Учёные обнаружили, что подростки, употребляющие алкоголь, больше пьют позжеЭто показало новое исследование, опубликованное в журнале Addictive Behaviors
В рамках нового исследования специалисты изучили анкеты, которые участники заполняли каждый год в период с 2009-го по 2018-й. Среди опрошенных были 387 подростков (начиная с 11 лет) и сопровождающие их родители.
Обычно употребление алкоголя с разрешения родителей начиналось у детей в возрасте около 12 лет. Кроме того, около 80% подростков ответили, что пили спиртное с разрешения родителей.
Было обнаружено, что подростки в молодом возрасте с большей вероятностью выпивали чаще и в больших количествах в семьях, где это разрешалось, чем в семьях, где родители не разрешали пробовать алкоголь. У них также был выше риск проявления симптомов расстройства, связанного с употреблением алкоголя, а также негативных последствий спиртного в молодом возрасте. При этом возраст, когда подростки начинали пить с разрешения родителей, не влиял на это.
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