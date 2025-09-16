Учёные обнаружили, что понедельник — действительно “день тяжёлый” для мозга и тела

Было обнаружено, что у пожилых людей, которые сообщали о тревожности по понедельникам, уровень кортизола (гормона стресса) в образцах волос, собранных через два месяца, был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто испытывал это чувство в другие дни. Наиболее выраженной эта связь оказалась у участников с самым высоким уровнем кортизола.

И наоборот: если люди испытывали тревогу в другие дни недели, то уровень гормона стресса у них не повышался в долгосрочной перспективе. И это не зависело от того, работает человек или нет: у пенсионеров, страдающих от тревоги по понедельникам, тоже кортизол был повышенным.

Это значит, что для некоторых из нас хандра в понедельник - не просто плохое настроение, а серьёзный стресс, который может повлиять в будущем на здоровье.

