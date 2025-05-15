Учёные обнаружили, что потребность во сне зависит от национальности

Выяснилось, что количество сна, которое получали участники в 20 странах, значительно различалось. На вершине оказались французы, которые в среднем спали 7 часов 52 минуты ночью перед заполнением анкеты. Меньше всего длился сон у людей в Японии: в среднем 6 часов 18 минут.

Средний мировой показатель сна составил 7 часов 15 минут.

Кроме того, учёные обнаружили, что не было «идеального» количества сна во всех странах, которое приводило бы к хорошему здоровью. То есть не было никаких доказательств того, что люди, которые спали меньше, имели хуже здоровье, чем те, кто спал каждую ночь дольше.

Те участники, чья продолжительность сна была ближе всего к оптимальной в их стране, с большей вероятностью имели хорошее здоровье. При этом в каждой стране слишком большое отклонение от культурной нормы сна связано было с ухудшением здоровья.

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