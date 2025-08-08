Учёные обнаружили, что пожилые люди более устойчивы к негативным комментариям в соцсетях

Оказалось, что реакция на негативные комментарии в социальных сетях различается в зависимости от возраста и в меньшей степени от пола.

Негативные комментарии усиливали тревогу и вызывали более неприятное настроение у всех участников. При этом молодые люди испытывали из-за негативных комментариев большую тревожность и ухудшение настроения по сравнению с людьми старшего возраста.

Мужчины всех возрастов, которые получили негативные комментарии, чувствовали себя несколько более тревожными, чем женщины. Также у них было выше общее эмоциональное возбуждение.

Молодые люди демонстрировали большее эмоциональное возбуждение в ответ на комментарии (вне зависимости от того, положительными, отрицательными или нейтральными они были) по сравнению с участниками старшего возраста.

