Учёные обнаружили, что при виде красного, зелёного или жёлтого цветов мозг у людей работает схожим образом

Результаты нового исследования показывают, что правдиво именно второе предположение. Бартельс вместе с коллегой Майклом Баннертом наблюдал сначала за активностью нервных клеток, которые были распределены по зрительным областям мозга, пока 15 участников эксперимента смотрели на оттенки красного, зелёного и жёлтого. После этого специалисты использовали полученные показатели для предсказания того, на какой цвет смотрит человек, основываясь только на индивидуальном паттерне мозговой активности.

Было обнаружено, что нейронные реакции на цвета довольно стандартны и у разных людей не особо различаются.

