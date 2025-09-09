Учёные обнаружили, что при виде красного, зелёного или жёлтого цветов мозг у людей работает схожим образом

Учёные обнаружили, что при виде красного, зелёного или жёлтого цветов мозг у людей работает схожим образомЭто показало новое исследование
По словам Андреаса Бартельса из Тюбингенского университета и Института биологической кибернетики Общества Макса Планка в Германии, существует два предположения того, как мы воспринимаем цвета. Первое состоит в том, что мозг каждого человека уникален и нервные клетки реагируют на красный цвет по-своему. Согласно второй теории, восприятие красного цвета запускает стандартный, предсказуемый паттерн мозговой активности, и он практически не различается у разных людей.
Результаты нового исследования показывают, что правдиво именно второе предположение. Бартельс вместе с коллегой Майклом Баннертом наблюдал сначала за активностью нервных клеток, которые были распределены по зрительным областям мозга, пока 15 участников эксперимента смотрели на оттенки красного, зелёного и жёлтого. После этого специалисты использовали полученные показатели для предсказания того, на какой цвет смотрит человек, основываясь только на индивидуальном паттерне мозговой активности.
Было обнаружено, что нейронные реакции на цвета довольно стандартны и у разных людей не особо различаются.
