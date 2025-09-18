Учёные обнаружили, что приём добавок с витамином D2 может снизить уровень витамина D3

Витамин D нужен нашему организму для контроля уровня кальция и фосфата. В свою очередь, это поддерживает здоровье костей, зубов и мышц.

При этом витамин D существует в двух формах: в виде D2, который содержится в растениях и грибах, и D3, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света и имеется в жирной рыбе.

К сожалению, даже в солнечный день в октябре, ноябре, декабре если ваша тень не короче вашего роста, то витамин D3 вырабатываться не будет.