Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 августа 2025, 18:00
1 мин.

Учёные обнаружили, что простуда защищает от ковида

Вот что стало известно в ходе нового исследования
Если вы недавно переболели простудой, радуйтесь: у вас меньше шансов заразиться коронавирусом. К такому выводу недавно пришли специалисты, проанализировав мазки из носа более 1000 человек. Результаты этой работы опубликованы в The Journal of Infectious Diseases.
Учёные обнаружили, что простуда защищает от ковида
© Vicks

Согласно данным нового исследования, перенесённая в течение последнего месяца простуда связана примерно с 50% риска развития ковида по сравнению со случаями, когда человек не болел ей.

Учёные обнаружили, что при заражении коронавирусом перенесённая ранее простуда делала течение болезни легче. Вирусная нагрузка, отражающая количество вируса в организме человека, была почти в 10 раз ниже, если человек перенёс простуду до развития COVID-19. Меньшая нагрузка связана с менее тяжёлыми развитием заболевания.

Учёные обнаружили, что простуда защищает от ковида
© Vera Livchak/Getty Images

Снижение вирусной нагрузки оказалось связано у людей с выработкой определённых защитных белков дыхательных путей, активируемых риновирусом. По-видимому, после простуды организм становится готов к появлению коронавируса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.