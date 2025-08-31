Учёные обнаружили, что простуда защищает от ковида

Согласно данным нового исследования, перенесённая в течение последнего месяца простуда связана примерно с 50% риска развития ковида по сравнению со случаями, когда человек не болел ей.

Учёные обнаружили, что при заражении коронавирусом перенесённая ранее простуда делала течение болезни легче. Вирусная нагрузка, отражающая количество вируса в организме человека, была почти в 10 раз ниже, если человек перенёс простуду до развития COVID-19. Меньшая нагрузка связана с менее тяжёлыми развитием заболевания.