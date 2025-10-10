Учёные обнаружили, что сезонная аллергия повышает риск самоубийства

В целом известно, что более 80 миллионов американцев страдают от сезонной аллергии. Проведённый анализ показал, что она усугубляет существующие проблемы, подталкивая некоторых людей к кризису. Также учёные полагают, что связующее звено между аллергией и уровнем самоубийств - это нарушение сна.

