Учёные обнаружили, что сладкие напитки вреднее для здоровья, чем сладкие продукты

Схожим эффектом обладал и фруктовый сок. Так, каждая порция в 226 мл была связана с увеличением на 5% риска возникновения диабета 2 типа.

Все риски были относительными. Другими словами, если исходная вероятность развития диабета была у человека 10%, то четыре порции газировки в день повышали его примерно до 20%.

При этом диетический сахар (в том числе фруктовый, столовый, общий сахар) не был связан с большим риском развития диабета 2 типа. В некоторых случаях он даже был связан с меньшей вероятностью столкнуться с этой болезнью.

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