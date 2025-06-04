Учёные обнаружили, что сладкие напитки вреднее для здоровья, чем сладкие продукты

Учёные обнаружили, что сладкие напитки вреднее для здоровья, чем сладкие продуктыНе все сахара одинаковы, когда речь идёт о диабете
В ходе новой работы учёные проанализировали результаты 29 исследований с участием более 500 тысяч человек из Европы, Америки, Азии и Океании. Выяснилось, что каждые 340 мл подслащённых сахаром напитков (газировки, спортивных напитков, энергетиков) связаны с повышением риска развития диабета на 25%.
Схожим эффектом обладал и фруктовый сок. Так, каждая порция в 226 мл была связана с увеличением на 5% риска возникновения диабета 2 типа.
Все риски были относительными. Другими словами, если исходная вероятность развития диабета была у человека 10%, то четыре порции газировки в день повышали его примерно до 20%.
При этом диетический сахар (в том числе фруктовый, столовый, общий сахар) не был связан с большим риском развития диабета 2 типа. В некоторых случаях он даже был связан с меньшей вероятностью столкнуться с этой болезнью.
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