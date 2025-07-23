Учёные обнаружили, что собаки могут учуять болезнь Паркинсона

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Parkinson's Disease, показали, что при предъявлении мазков с кожи собаки определяли с точностью до 80% людей с подтверждённым диагнозом болезни Паркинсона. Кроме того, питомцы с точностью до 98% чуяли тех, у кого этого заболевания не было.