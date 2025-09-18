Учёные обнаружили, что соль превращает лёд в источник электричества

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Materials

Для создания безотходной электроэнергии нужны всего три ингредиента: соль, лёд и немного электричества. В этом недавно убедились исследователи. Процеживание одного конусообразного куска льда размером чуть меньше чёрного перца и 25% соли по весу может дать около 1 милливольта, а для работы небольшого небольшого красного светодиода понадобятся 2000 ледяных конусов.