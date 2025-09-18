Учёные обнаружили, что соль превращает лёд в источник электричества

Учёные обнаружили, что соль превращает лёд в источник электричестваОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Materials
В ходе нового исследования физик-экспериментатор Синь Вэнь вместе с коллегами заморозил солёную воду в силиконовых формах. По итогу лёд получился либо в виде конуса, либо в виде изогнутой балки. Затем учёные использовали специализированный аппарат для многократного изгиба соляных слепков и измерили электрический заряд. Конусы выдерживали большие нагрузки и давали большее напряжение. При этом маленькие конусы могли выдержать большую деформацию, чем большие.
По словам Вэня, сборка массивов из множества маленьких конусов может помочь увеличить общую выходную мощность.
Хотя использование соляного льда в недорогих датчиках или устройствах сбора энергии в условиях холода вполне осуществимо, учёные всё ещё далеки от возможности снабжать таким образом электричеством повседневные гаджеты. К примеру, для зарядки смартфона сейчас может потребоваться кусок льда размером от нескольких десятков до ста квадратных метров.