Учёные обнаружили, что сон на спине влияет на здоровье мозга

Учёные обнаружили, что люди с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине более чем на два часа чаще, чем люди в контрольной группе. Правда, нужны дополнительные исследования для подтверждения этой связи.

Сон на спине может быть вреден для здоровья мозга, так как эта поза затрудняет способность организма эффективно выводить нейротоксины. Кроме того, такой сон может усугубить проявление апноэ во сне. Это приводит к ещё большему накоплению токсинов.

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