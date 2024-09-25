Учёные обнаружили, что сон на спине влияет на здоровье мозга

Учёные обнаружили, что сон на спине влияет на здоровье мозгаПричём в негативном смысле
Хорошо известно, что полноценный ночной сон играет решающую роль в поддержании хорошего здоровья. Однако когда речь идёт о мозге, значение может иметь и поза сна.
Результаты недавнего исследования, представленного на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в 2024 году, показали следующее. Сон на спине может быть связан с более высоким риском возникновения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.
Учёные обнаружили, что люди с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине более чем на два часа чаще, чем люди в контрольной группе. Правда, нужны дополнительные исследования для подтверждения этой связи.
Сон на спине может быть вреден для здоровья мозга, так как эта поза затрудняет способность организма эффективно выводить нейротоксины. Кроме того, такой сон может усугубить проявление апноэ во сне. Это приводит к ещё большему накоплению токсинов.
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