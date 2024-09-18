Учёные обнаружили, что сон на выходных снижает риск развития болезней сердца на 20%

Но только если вы всю неделю до этого недосыпали

Согласно результатам нового исследования, люди, которые получали больше всего «компенсаторного сна» в выходные, показали лучшие результаты в тесте на здоровье сердца. При этом эксперты по сну всё же рекомендуют придерживаться стабильного графика сна, а не навёрстывать упущенное по выходным.