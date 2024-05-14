Учёные обнаружили, что сон не избавляет мозг от токсинов

Учёные использовали флуоресцентный краситель, наблюдая за тем, как он быстро перемещается из одной области мозга в другую и выводится из мозга. Оказалось, что скорость выведения этого красителя была снижена примерно на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей, находящихся под наркозом, по сравнению с мышами, которые не спали.

Опубликованы результаты исследования в журнале Nature Neuroscience.

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