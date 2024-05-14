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Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 мая 2024, 11:15
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Учёные обнаружили, что сон не избавляет мозг от токсинов

Хотя раньше считалось иначе
За последнее десятилетие главным объяснением того, почему мы спим, было то, что сон дает мозгу возможность вымывать токсины. Однако новое исследование это опровергает.
Учёные обнаружили, что сон не избавляет мозг от токсинов
© Harvard Health

Новая работа, проведённая учёными из Британского научно-исследовательского института деменции (UK DRI) при Имперском колледже Лондона, показала, что способность мозга избавляться от токсинов во время сна замедляется. Измерив клиренс токсинов и движение жидкости в мозгу мышей, специалисты обнаружили, что эти процессы замедляются во время сна и под наркозом.

© Nature Neuroscience (2024). DOI: 10.1038/s41593-024-01638-y

Учёные использовали флуоресцентный краситель, наблюдая за тем, как он быстро перемещается из одной области мозга в другую и выводится из мозга. Оказалось, что скорость выведения этого красителя была снижена примерно на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей, находящихся под наркозом, по сравнению с мышами, которые не спали.

Опубликованы результаты исследования в журнале Nature Neuroscience.

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