Опубликовано 08 октября 2025, 21:45
Учёные обнаружили, что студенты-медики менее физически активны, чем учащиеся других направлений

Это показало новое исследование
Специалисты из Саудовской Аравии опросили студентов Университета короля Фейсала (King Faisal University, KFU) об их уровне физической активности и жизненном укладе. В 2024 году в этом вузе насчитывалось более 45 тысяч учащихся по 15 направлениям.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cureus, приняли участие более 550 студентов колледжей в составе университета. Оказалось, что 32,8% из них не так физически активны, как предписывает Всемирная организация здравоохранения.

При этом, как ни странно, большинство малоподвижных учащихся были медиками - 37,3%. У тех, кто получал образование по немедицинским специальностям, эта доля составляла 25%.

В целом у тех, кто учился на врачей, вероятность вести малоподвижный образ жизни, была выше на 63,5%, чем у слушателей остальных направлений.

Среди факторов риска такой тенденции учёные выделяют высокую академическую нагрузку и курение.

