Учёные обнаружили, что студенты-медики менее физически активны, чем учащиеся других направлений

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cureus, приняли участие более 550 студентов колледжей в составе университета. Оказалось, что 32,8% из них не так физически активны, как предписывает Всемирная организация здравоохранения.

При этом, как ни странно, большинство малоподвижных учащихся были медиками - 37,3%. У тех, кто получал образование по немедицинским специальностям, эта доля составляла 25%.