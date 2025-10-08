Учёные обнаружили, что студенты-медики менее физически активны, чем учащиеся других направлений

Учёные обнаружили, что студенты-медики менее физически активны, чем учащиеся других направленийЭто показало новое исследование
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cureus, приняли участие более 550 студентов колледжей в составе университета. Оказалось, что 32,8% из них не так физически активны, как предписывает Всемирная организация здравоохранения.
При этом, как ни странно, большинство малоподвижных учащихся были медиками - 37,3%. У тех, кто получал образование по немедицинским специальностям, эта доля составляла 25%.
В целом у тех, кто учился на врачей, вероятность вести малоподвижный образ жизни, была выше на 63,5%, чем у слушателей остальных направлений.
Среди факторов риска такой тенденции учёные выделяют высокую академическую нагрузку и курение.
