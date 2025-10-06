Учёные обнаружили, что только 1% населения мира питается здоровой и полезной для планеты пищей

Как отмечает автор исследования доктор Фабрис Деклерк, главный научный сотрудник EAT, в интервью BBC Science Focus, если бы мы все питались здоровой пище, то к 2050 году мы бы прокормили 10 миллиардов человек, используя на 7% меньше земли, чем сегодня.

Согласно подсчётам учёных, 6,9 миллиарда человек едят слишком много пищи (в частности мяса, молочных продуктов, сахара и ультрапереработанных продуктов), а у 3,7 миллиарда человек есть трудности с доступом к здоровой еде. Поэтому в отчёте рекомендуется придерживаться Планетарной диеты здоровья (PHD). Этот режим питания делает акцент на фруктах, овощах, орехах, бобовых, цельнозерновых.